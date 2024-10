José Lomas, el anciano que mató a un ladrón, no irá a la cárcel: "Yo no le maté. Soy incapaz de pegarle dos disparos a un ser humano"

José Lomas , el octogenario que mató a un ladrón que intentaba entrar en su casa, no irá a prisión. El Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha ha rebajado su condena de seis años y tres meses de prisión a nueve meses y cuatro días tras el recurso de apelación.

Este miércoles, 'Vamos a ver' ha hablado en directo con José Lomas, que nos ha encontrado cómo se encuentra y cómo se produjeron los acontecimientos aquella noche: "Estoy convencido de que soy inocente porque yo a ese señor no le maté. Soy incapaz de pegarle dos disparos a un ser humano. Disparé para asustar, no para matar. Los dos disparos que tenía ese señor yo jamás los hubiese hecho y quien le hizo eso fue un matador, yo no", ha argumentado.