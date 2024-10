Isa Pantoja: "He hablado con María del Monte. He sentido su amor y su cariño"

Isa Pantoja confirma que ha hablado con María del Monte tras su entrevista en '¡De viernes!'

María del Monte, madrina de Isa Pantoja, se pronunciaba después de la durísima entrevista de la hija de la tonadillera en '¡De viernes!' y le mostraba todo su apoyo. Aunque no estamos acostumbrados a verla cantante hablando de su vida privada, se paraba con los medios de comunicación para dejar claro del lado de quién está.

Este lunes, después de que Dulce concediese una entrevista en el mismo programa, durante la que desveló nuevos datos sobre cómo habría sido la durísima infancia y adolescencia de Isa Pi, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha contado en directo cómo es su relación con María del Monte actualmente: "He hablado con ella después de mi entrevista, pero es verdad que nosotras ya teníamos contacto de antes. Siendo adulta quise saber de ella y saber algunas cosa y después de mi entrevista he sentido su amor y su apoyo".

Sobre cómo han sido sus conversaciones, Isa Pantoja ha contado: "En privado me ha dicho cosas muy bonitas y me ha demostrado mucho cariño. Si no hemos podido disfrutar de este tiempo juntas antes por las circunstancias, ahora vamos a estar para poder darnos mucho cariño".

Alessandro Lequio se ha mostrado muy duro con María del Monte y ha dejado claro su opinión sobre la ausencia de la cantante en la vida de Isa Pi: "María no ha hecho nada y cuando era mayor de edad podría haber intervenido", ha sentenciado el colaborador.

Una vez más, Isa ha dejado clara su intención de acercarse a su madrina: "Yo tengo buenos recuerdos, la quiero pero no hemos estado juntas durante mucho tiempo y no quiero forzar las cosas. No quiero que se piense que esto lo hago para molestar a mi madre porque jamás haría algo así".