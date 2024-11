Continúa el juicio contra David Soler, conocido como 'El Tuvi', acusado de asesinar, violar y torturar a Wafaa

Los padres de Wafaa han compartido el dolor de enfrentarse al juicio por su hija

Nabil, padre de Wafaa, pide justicia: "Solo la prisión permanente revisable para 'El Tuvi' podría aliviarnos el dolor"

Continúa el juicio contra David Soler, conocido como 'El Tuvi', acusado de asesinar, violar y torturar a Wafaa cuando la joven tenía tan solo 19 años. En 'Vamos a ver', Soraya y Nabil, los padres de la víctima, han compartido su dolor ante unos días que describen como extremadamente complicados.

Soraya, destrozada pero firme, ha explicado cómo está viviendo el juicio: "Yo no quería salir, pero mis abogados me han dicho que lo haga porque hay imágenes que no puedo ver", ha comenzado, visiblemente afectada. La madre ha detallado que esas imágenes son demasiado duras y prefiere quedarse con el recuerdo de su hija sonriente: "Me han dicho que mi última imagen de ella sea con su sonrisa".

Soraya ha asegurado que sigue acudiendo al juicio a pesar de la proximidad del acusado. "Él me mira, es frío, muy frío. Cuando salieron los vídeos del pozo, miraba como si nada", ha declarado. Además, ha descrito el dolor de ver las pertenencias de su hija. "Cuando he entrado, he visto la chaqueta de mi hija, las zapatillas, y quería abrazarlas, pero no me han dejado", ha relatado llorando. Estas son las mismas prendas que llevaba Wafaa cuando el acusado le arrebató la vida.

Por su parte, Nabil, el padre de Wafaa, ha comentado que conoce más detalles del caso que su esposa y que, por ello, sabia que no debía asistir a algunas sesiones del juicio. "Hoy viene lo peor: cómo han encontrado el cuerpo, las imágenes, detalles muy duros", ha explicado. A pesar de la dureza, ha mostrado confianza en el sistema judicial: "Creo que va a haber justicia porque los hechos están ahí y la investigación es muy precisa".

Nabil también ha señalado la falta de remordimiento del acusado: "Lo que más duele es que no tenga ningún remordimiento". Para él, lo más devastador son las circunstancias de la muerte de su hija: "Morir vamos a morir todos, pero el sufrimiento que atravesó Wafaa para morir es lo que más tenemos en la cabeza". Soraya ha añadido un desgarrador comentario sobre el acusado: "Es un asesino, un violador. Ojalá hubiese cogido una pistola y la hubiese matado directamente pero le ha hecho muchas cosas",

Soraya, devastada: "Wafaa tenía muchos sueños"

La madre de Wafaa ha concluido recordando la vida que su hija tenía por delante: "Era joven, tenía muchos sueños y era la alegría de mi casa". "Era mi primer bebé...mi bebé y sufrí mucho para tenerla. Era un bebé pequeño con los ojos grandes", ha afirmado llorando desconsoladamente

El juicio continúa mientras los padres de Wafaa esperan justicia por los terribles hechos que les arrebataron a su hija y destrozaron sus vidas.

Las exparejas del 'Tuvi' lo definen como un maltratador

Ayer, en el juicio, las expareja del ‘Tuvi’ trazaron un perfil sobre el. Maltratador, agresivo y racista fueron algunos de los adjetivos que le dedicaron. “Al irme me cogió del brazo, de espaldas, me cogió del cuello con el brazo derecho y apretó. Yo pensaba que iba a matar. Me apretó con las dos manos y me quede inconsciente”, relató una expareja.

Otra exnovia que tuvo posterior declaró que el presunto asesino le dijo que “ojala hubiera matado a su exnovia estrangulándola”.

Una amiga de Wafaa: "La odiaba por ser musulmana"

Durante el juicio, una amiga cercana a la víctima ha ofrecido un testimonio considerado especialmente relevante. La testigo ha afirmado que más personas conocían que 'El Tuvi' había presuntamente asesinado a Wafaa, aportando nuevas pistas sobre los hechos. Además, en declaraciones a medios, ha asegurado que el acusado sentía odio hacia la joven por su religión: "Al ella rechazarle, él, para no perder su ego, le insultaba", ha explicado.