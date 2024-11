'El Tuvi', acusado de asesinar a la joven Wafaa Sebbah, admite que la estranguló tras una discusión

En su declaración este martes ante el Tribunal del Jurado, 'El Tuvi' ha pedido perdón a la familia de la víctima y ha asegurado: "Estuvimos bebiendo y ella me pidió dinero, 1.000 euros, pero yo sabía que no me los iba a devolver y le dije que no. Ella se enfadó y empezó a darme puñetazos y patadas".