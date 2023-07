Marta Peñate revela la petición que le hizo a Tony Spina antes de llegar a Villa del Mar: "No me gusta"

"Yo le dije que si tenía un problema con alguien que no se metiera porque yo solita me sé defender, igual que le dije que si él tenía un problema con alguien yo no me iba a meter porque él solito se sabe defender", ha explicado Marta Peñate, que no le gusta que nadie la defienda en sus enfrentamientos porque considera que es totalmente capaz de hacerlo por sí misma.