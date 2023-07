Marta Peñate defiende a Tony Spina tras las comparaciones con Lester Duque

"Porque Tony conmigo, en mi día a día, minuto a minuto, me demuestra qué tipo de hombre es y es un hombre maravilloso, mientras que en el caso de mi ex, no llegábamos a tener un entendimiento y nuestra relación era muy mala; en cambio con Tony no es mala , al revés, a mí Tony me demuestra cada día lo mucho que me quiere y lo mucho que hace por mí", ha comentado Marta Peñate.

"Mucha gente me dice que espera que Tony me defienda más, pero yo no tengo la necesidad de que me demuestre delante de todo el mundo lo que me quiere, yo creo que me lo tiene que demostrar a mí", ha añadido la canaria, que le ha pedido a sus fans que no se preocupen por el estado de su relación, que es muy bueno: "Creedme que si alguien no me cuida o no me hace bien, yo lo diré".