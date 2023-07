Isabel y Miriam abandonan ¡'Vaya vacaciones!' cargando duramente contra sus compañeros: "¡Estaba saturada de arpías!"

Miriam e Isabel fueron las expulsadas del segundo programa de '¡Vaya vacaciones!'

Las concursantes han sentido un gran alivio al separarse de sus compañeros

"Hab sido las peores vacaciones de mi vida", aseguraba la ex mujer de Ginés Corregüela

Isabel y Miriam fueron las últimas expulsadas del segundo programa de ‘¡Vaya Vacaciones! La mujer y la hija de Ginés Corregüela abandonaron para siempre Villa del Mar, no sin antes despacharse a gusto contra sus compañeros: “Ahora sí que empiezan mis vacaciones soñadas. Nunca en la vida he estado tan contenta de que me echaran de algún sitio. Estaba saturada ya de tanta arpía. Han sido las peores vacaciones de mi vida”, comentaba aliviada Isabel.

“Esto ha sido insostenible. He envejecido años de vida. Es como cerrar un capítulo, que se queden aquí todos y se maten. Madre mía, me da miedo por Makoke Javi y Carmen. Al final siempre prevalecen los malos aquí. Alex también me da pena. Se está dejando influenciar por las víboras de sus compañeras”, coincidía su hija.

La que fuera defensora de ‘El rey del bocadillo’ en ‘Supervivientes’ no ha dudado en cargar contra Marta Peñate: “El Tony necesita un año sabático porque entre la voz que tiene aquí metida de la princesa y todo lo que está viviendo. No me extraña que se quede afónica. Creo que la relación que tuvo con Makoke fue espectacular porque se tienen un cariño…Eso es amor”, aseguraba.

“No sé cómo ha podido pasar de Makoke a Marta, porque una es pura elegancia y la otra pura choni”, dejaba claro su madre.

Pese haber disfrutado mucho en el reality, ambas comentaban la “pesadilla” que había sido convivir con sus compañeros: