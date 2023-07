El 'pink power' cuestiona la amistad de Álex y Javi Tudela: "Le ha metido en su estrategia"

La amistad de Javier Tudela y Álex Zacharías está dando mucho de qué hablar . Los concursantes del equipo rosa creen que el hijo de Makoke ha comido la cabeza al influencer para que no les nomine, mientras que Álex defiende que desde el primer día tuvieron mucha conexión. A pesar de lo que le han dicho sus compañeros, Álex no ve con malos ojos a Javi digan lo que digan.

Es cierto que Álex y Javi Tudela hablaron sobre a quién nominarían en la 'Ceremonia de estrellas', pero también que ambos se hicieron amigos desde el primer momento . En Villa del Mar, los compañeros consideran a Javi el mayor estratega de la casa y algunos manifiestan que no ven tantas conversaciones de Álex y Javi como para creerse esa amistad.

Cristina Porta opina que "Javier Tudela agota y no me fío para Álex", aseguraba a sus compañeros. Luna, hermana de Álex, defendía la amistad de los concursantes. Juanjo iba más allá: "Considero que Javi es un metemierda y está metiendo a Álex en su estrategia y sacándole así de la nuestra. No va a salir bien parado de esta situación", afirmaba.