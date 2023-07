Marta Peñate critica la estrategia del equipo azul: "Que la hagan delante de cámaras"

Finalmente, los expulsados de la noche fueron los influencers, que antes de marcharse se convirtieron en el foco de atención porque el exguardaespaldas de Paris Hilton le pidió matrimonio a su chica. Marta Peñate ha estado siguiendo todo el programa por televisión y no le ha gustado nada recordar que su amiga Aguasantas salió nominada por los puntos del conocido como equipo azul - por la composición de los grupos en el primer juego - y ha acusado a sus miembros de hacer una estrategia detrás de cámaras .

"Cuando haces estrategia, hazla delante de cámaras, haz cómplice al público, que se están molestando en vernos y quieren entender el juego. Cuando todos los de equipo azul nominan a Aguasantas: uhhh cariño, qué casualidad", ha comentado en Twitter la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', a la que no le molesta que sus compañeros hagan sus cálculos para no salir nominados pero no soporta que lo intenten ocultar y venderlo como si se tratase de una casualidad.