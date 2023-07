Los miembros del 'pink power' - Marta Peñate, Tony Spina, Cristina Porta, Jorge Pérez, Aguasantas Vilches y Juan José Peña - piensan que Javier Tudela no buscaba una amistad con Álex Zacharías y que su verdadero propósito era crear una alianza dentro de Villa del Mar para conseguir más apoyos y no salir nominado, con el objetivo de aguantar más semanas en el reality y llegar a la final junto a su madre, Makoke.

En Villa del Mar, los miembros originales del equipo rosa le intentaron hacer ver al mellizo de Luna que el influencer solo buscaba no salir nominado gracias a su cercanía con él, pero el canario hizo oídos sordos hasta llegar al punto de que 'los rosas' llegaron a acusarlo de ser "un infiltrado de los azules" y protagonizar una tremenda discusión con Marta Peñate durante la tercera gala de '¡Vaya vacaciones!'.

A Tony Spina, que era muy amigo de Javier Tudela, no le ha gustado nada recordar la situación al verla por televisión y ha querido salir en defensa de su grupo de amigos, asegurando que 'los rosas' sí son amigos fuera del reality, pero que el que fue un día su hijastro y el actor canario no son realmente amigos porque no se siguen en las redes sociales.