La cena salvaje y surrealista de Jorge Sanz: “Os parece normal que me dé una copa medio usada”

Cena con avispas

La cena empezaba con un aperitivo en el jardín, pero ha acabado siendo un poco accidentado este aperitivo antes de la cena porque no paraban de llegar avispas. Unos bichitos a los que Ana María Aldón les tiene mucho miedo, de hecho prefiere antes a un tiburón que a una pequeña avispita. La que parecía que no le tenía nada miedo era María Jesús, mientras que no la picaran le daba igual que estuvieran por allí. Pues mira por donde que al final le dieron un picotazo en toda la espalda . Jorge Sanz está acostumbrado a estas picaduras, así que rápidamente la atendió.

Pero lo que más ha destacado en esta cena no han sido los platos si no los bichitos, la lejía en las servilletas, algún que otro cuchillo sucio… “¿Os parece normal que me dé una copa medio usada por él?”, ha preguntado un poco horrorizada María Jesús al resto de invitados. Y encima no paraban de aparecer los perros, si sobraba un poco de carne pues para ellos, que se caía un guante al suelo, no pasaba nada…. Los invitados se han escandalizado un poco con lo natural y salvaje que ha sido todo.