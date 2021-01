Avilés asegura haberse 'reformado': "Soy el malo de España por deber diez mil euros"

"Yo he mentido más que nadie en España. Pero aún así noto que la gente me quiere y me tiene cariño. Ahora estoy en una situación personal que sé que me van a golpear y que prefiero que me conozcan (...) Mentía porque quería tener una vida idílica que al final me he dado cuenta de que no es muy necesaria. Yo no engaño a nadie ya", revelaba.