José Antonio Avilés era el primer anfitrión de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' y, aunque estaba muy motivado con la idea, no quería gastarse mucho dinero en el menú. Conseguirlo lo consiguió ya que hizo una compra de 50 euros para una cena de cuatro personas. El tema no fue el dinero, sino que tal vez la cocina no se le diese tan bien como esperaba.