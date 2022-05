Exclusiva: Irene Rosales y Kiko Rivera reaccionan a la pullita de Isabel Pantoja en su último concierto

Kiko e Irene han viajado en compañía de unos amigos pero sin las niñas, unas niñas que se han convertido en noticia en los últimos días gracias a su abuela. Isabel Pantoja, en el último concierto de su gira latinoamericana, ha dedicado una canción a sus nietos , algo que nuestro compañero Sergio Silvia se ha encargado de contarle a Irene: "¿Qué te parece que Isabel le haya dedicado una canción a sus nietos pese a que no les ve?".

Irene ha intentado echar balones fuera y con una sonrisa y algo de sarcasmo ha contestado al reportero: "A mí todo eso me parece muy bien, me alegro, además todas las canciones suyas son muy bonitas". Sobre las últimas declaraciones de Isa Pi en 'Deluxe' tanto Irene como Kiko han preferido guardar silencio: "De los comentarios que haga Isa o hagan otras personas no tengo nada que decir, lo siento".