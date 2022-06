Jorge Bárcenas se derrumba en su primera entrevista y habla de su ruptura con Victoria Federica

Jorge Bárcenas se considera muy romántico y detallista y asegura que guarda buena relación con la gente que ha sido importante en su vida. Asegura, además, que tiene tanto trabajo que no se para a pensar en lo que se ha quedado atrás, no es muy dado a dar segundas oportunidades pero, eso sí, cree en el perdón y en el no rencor: "La gente se puede equivocar, hay que perdonar y ser mejor persona cada día".