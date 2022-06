Amador Mohedano entra en directo y ataca a Rocío Carrasco: "Tenía que haber querido mejor a su madre"

El hermano de Rocío Jurado elige 'Viva la vida' para contestar, una a una, a todas las acusaciones de su sobrina Rocío Carrasco

Amador Mohedano responde a las declaraciones de su sobrina Rocío Carrasco: "Jamás pensé que sacara tantos trapos sucios"

Amador Mohedano se muestra contundente respecto a la herencia de Rocío Jurado: "Yo nunca he robado a mi hermana"

En el estreno de 'En el nombre de Rocío', Rocío Carrasco hablaba alto y claro sobre su tío Amador Mohedano y acusaba al hermano de su madre de haber estado filtrando información de la familia durante años a través de la figura de Antonio David Flores. Rocío Carrasco, además, aseguraba que la gestión que su tío había hecho como mánager de su madre había estado muy lejos de ser profesional y de parecerse a la que otros representantes habían llevado a cabo antes: "Cuando mi tío comenzó a llevar a mi madre ya estaba todo hecho, mi madre ya funcionaba porque una gran artista, él no hizo nada por ella y por su carrera".

Para Rocío Carrasco, Amador Mohedano y el resto de la familia, especialmente su tía Gloria, estuvieron durante años aprovechándose de la fama y el dinero de su madre incluso después de su muerte: "Son una jauría, eran todo fachada, mi madre tuvo que dejar a una persona a cargo de mis intereses (Ana Iglesias la albacea) porque sabía que si no me iban a comer viva".

Como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar y una de las personas que se ha pronunciado públicamente ha sido Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado ha elegido 'Viva la vida' para contestar a su sobrina y lo ha hecho de una manera muy contundente, respondiendo punto por punto a las dudas que su sobrina sembró sobre él:

"Hay cosas que me las esperaba pero la verdad es que estoy alucinando porque un veo un odio y un rencor grandísimo, yo pensaba que nunca en la vida iba a ser capaz de sacar todas esas intimidades y esos trapos sucios, ahora mismo lo que quiero es ver todo lo que ha dicho y con el tiempo hablaré (...) No asimilo bien lo que mi sobrina está haciendo y me duele por encima de todo la forma en la que está tratando a mi hermana Gloria porque no se lo merece".

La figura de Amador como mánager, en entredicho

Amador ha confesado que se siente muy dolido con las palabras que su sobrina tuvo acerca de su profesionalidad como mánager de Rocío Jurado: "Fue mi hermana la que me propuso que la ayudase con sus espectáculos, nadie nace sabiendo y yo procuraba aprender de los mánager de mi hermana porque eran los mejores, también he aprendido de todo lo que mi hermana me enseñaba y cuando ella me vio capacitado fue cuando ella misma decidió que yo fuera su mánager".

Sobre el hecho de que Rocío Carrasco se refiriese a ellos como "jauría" Amador Mohedano se ha mostrado muy dolido y enfadado: "Que yo sepa una jauría es un grupo de perros que obedecen las órdenes de alguien, ¿a quién se supone que obedecemos nosotros? es una falta de respeto muy grande".

El hermano de Rocío Jurado ha puesto el foco también en el hecho de que su sobrina opine que tanto él como su hermana Gloria se han aprovechado de la cantante: "Es ella la que se lo ha encontrado todo hecho y todo dado, porque a ella jamás le ha importado la carrera de su madre ni se ha preocupado por sus cosas".

Amador Mohedano habla sobre la herencia de Rocío Jurado

El tío de Rocío Carrasco cree que "el odio que su sobrina siente hacia ellos" es tan fuerte que le ha llevado incluso a culparles, concretamente a él, de la ruptura de sus padres: "Pero por favor qué barbaridad es esa, ¿tan complicados somos como familia? eso es la mala leche y el rencor que ella tiene contra nosotros, no es justo que esté diciendo las barbaridades que está diciendo porque yo a mi hermana la quería, claro que hemos tenido problemas igual que todos los hermanos, pero ahí está la prueba de que lo habíamos arreglado todo, ¿o es que me deja una herencia porque yo he hecho las cosas mal con ella o le he robado?".