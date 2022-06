El aplaudido discurso de Ana María Aldón tras la nueva docuserie de Rocío Carrasco

Ana María Aldón ha agradecido las palabras de Rocío Carrasco y ha corroborado su versión: "Tiene razón, no tenemos relación, yo no tengo nada que ver en todo esto, ella ha contado su verdad que es lo que tiene que hacer". Sin embargo, Ana María ha intentado desmarcarse de las opiniones que Rocío vertió el viernes por la noche sobre Amador y otros miembros de la familia Mohedano: "En el trato que yo he tenido con esa parte de la familia de mi marido no he tenido ningún problema, en eso no puedo coincidir con Rocío porque yo no he vivido lo mismo que ella".