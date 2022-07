Raquel Mosquera da un paso al frente y entra en directo en 'Viva la vida' para hablar de su situación: "Necesito descansar"

Raquel Mosquera entra en directo para aclarar los rumores que aseguran que está pasando por un mal momento de salud mental

Emma García se sincera con la peluquera: "Nos tenías preocupados"

La llamada de Raquel Mosquera a 'Viva la vida', completa

Esta última semana saltaban las alarmas sobre el estado de salud de Raquel Mosquera. La peluquera se mostraba extraña en redes sociales y sus propios seguidores eran los que ponían el foco de atención en ella: “Debe parar, no está bien”.

Durante el sábado, en ‘Viva la vida’ la preocupación aumentaba tras las informaciones que ofrecía nuestra compañera Marina, quien aseguraba haberse puesto en contacto con Raquel Mosquera: “No se encuentra en condiciones para dar la cara”.

En este último programa de ‘Viva la vida’ ha sido la propia Raquel la que ha frenado las especulaciones entrando en directo por teléfono en el programa y explicando cuál es su verdadera situación:

“Realmente gracias a Dios me encuentro en uno de los mejores momentos de mi vida, me encuentro fuerte y me encuentro bien, pero este tiempo ir los domingos a ‘Viva la vida’ ha sido un esfuerzo porque es el único día que tengo para estar con mi familia, llevo una temporada con algunas bajas en la peluquería y no puedo dejarla de lado, tampoco puedo quitarles tanto tiempo a mis niños.

Lo de que tengo de nuevo problemas de salud nada más lejos de la realidad, estoy comiendo bien y haciendo deporte con un monitor personal de pilates, pero estoy echando muchas horas en mi centro de estética y no puedo cargar con más, necesito descansar, yo hablé directamente con mi representante para que os avisara de mi situación.

Siento mucho de todo corazón no ir ahí a trabajar con vosotros porque me encantan los directos, no es cierto que yo a día de hoy haya cerrado ninguna exclusiva, pero eso no quiere decir que el día de mañana no lo haga, como hacen muchos”.

Raquel se ha negado a contestar a las preguntas de sus compañeros de una manera muy tajante: “Si yo no voy a trabajar y entro en directo por teléfono no es para que nadie me pregunte, es para hablar únicamente contigo, Emma”.

Raquel manda un mensaje de ánimo a Ana María Aldón

Al igual que Raquel Mosquera, Ana María Aldón también conoce lo que es pasar por una depresión y por eso la peluquera no ha querido dejar pasar la oportunidad de mandarle a su compañera de programa un mensaje de ánimo en estos momentos tan complicados para la diseñadora: