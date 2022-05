Alejandra Rubio aclara si cree que Pipi Estrada le pagará a Terelu Campos y se pronuncia sobre el audio de Cuca García de Vinuesa

La colaboradora de 'Viva la vida' no cree que Pipi Estrada vaya a saldar la deuda que tiene con su madre

Pipi Estrada le debe 48.000 euros a Terelu Campos por una demanda que perdió

Alejandra Rubio también ha dado su opinión sobre el audio en el que Cuca García Vinuesa arremete contra el clan Campos

Alejandra Rubio ya contó en 'Viva la vida' el fin de semana pasado que nunca le había hecho gracia Pipi Estrada y reveló que el periodista deportivo perdió un juicio contra su madre, Terelu Campos, y le seguía debiendo mucho dinero. En 'Sálvame' se dio la cifra exacta: Pipi le debe 48.000 euros a la hija mayor de María Teresa Campos. Él ha asegurado que está dispuesto a hacer frente a la deuda, pero Alejandra no está tan convencida de ello.

La hija de Terelu ha hecho estas declaraciones a Europa Press, donde ha comentado que no cree que Pipi Estrada salde su deuda. "Yo creo que no lo va a recuperar nunca, no [creo que le vaya a pagar], pero es algo que ya está superado", ha afirmado la influencer, que también ha dicho que no tiene "ni idea" de si es cierto que el 80% de la nómina de Pipi Estrada está destinado a pagar la deuda, tal y como él aseguró en 'Sálvame'.

"Paso, no le doy más importancia", ha comentado Alejandra Rubio entre risas, dejando claro que no le quita el sueño lo que Pipi Estrada pueda contar sobre su madre, ella o su tía, Carmen Borrego, ahora que es colaborador de 'Sálvame' y que va a volver al 'Deluxe' para hablar sobre la relación que mantuvo con Terelu Campos. Pero este no ha sido sobre el único tema sobre el que se ha pronunciado la nieta de María Teresa Campos, que también ha querido dar su opinión sobre el audio que Cuca García de Vinuesa le mandó a Pipi criticando a su familia.