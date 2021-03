La revista ‘Semana’ ha publicado, con pelos y señales, todo lo que sucedió entre ellas , lo que se dijeron y hasta se dice que “tuvieron que separarlas para que el incidente no fuera a más”. Mientras el equipo del programa busca al topo que ha filtrado esta información, Emma García se dirige al espectador para aclarar lo que sucedió y desvelar por qué no se llegó a emitir ese enfrentamiento .

La presentadora habla de “un momento de tensión” que “el programa decidió no emitir porque no estábamos en directo y decidimos no contarlo con todo lujo de detalles porque nos parecía que no era necesario y por respeto a las dos protagonistas”.