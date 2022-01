Terelu Campos y Carmen Borrego quisieron compartir con sus seguidores una fotografía muy pizpireta del trío al completo. Sin embargo, Alejandra Rubio no lo hizo y ha explicado el porqué en el programa de Emma García: “No la colgué porque pienso que las cosas no se hacen así”.

“Hay que hablar. Yo estoy genial con Carmen, pero hay que hablar muchas cosas todavía. No hemos aclarado nada. Es la realidad, estamos bien pero no hemos hablado nada”, explicaba la pequeña de las Campos.

Sobre el reencuentro con su tía en la noche de Reyes, Alejandra Rubio ha explicado que tuvo la sensación de que “no había pasado nada”: “Eso es bueno y no. Yo pienso que hay que hablar las cosas y que no hay que dejarlo pasar… Si hacemos como si no hubiera pasado, todo sale al final”, decía en ‘Viva la vida’.