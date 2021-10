Esta misma semana, Edmundo Arrocet daba una controvertida entrevista en una conocida revista. El humorista cargaba a diestro y siniestro contra las Campos no dejando títere con cabeza llegando incluso a llamar a María Teresa "mentirosa infame" .

Terelu Campos y Alejandra Rubio han visto las declaraciones de Bigote en directo y también la reacción de María Teres Campos a la entrevista. Alejandra no ha podido evitar ponerse muy nerviosa al ver unas imágenes de su abuela visiblemente abatida y preocupada por lo sucedido.

Alejandra ha reaccionado a las durísimas palabras de Edmundo Arrocet días después de reencontrarse con ella en el plató de 'Secret Story': "Si estas declaraciones hubieran sido antes de nuestro reencuentro yo no habría reaccionado así, es algo que no me esperaba".