El programa le ha mostrado un vestido de novia y ha sonado la canción nupcial para hacerle una broma a la colaboradora, dándole así pie a que aclare si se va a casar o no con Carlos: "No me voy a casar, lo que pasa es que Carlos me hizo el regalo una alianza y a mí me parecía bien. Me lo quería hacer por San Valentín, pero no habíamos bajado a Málaga, porque es de la joyería de sus padres", aclara Alejandra.