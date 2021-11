Alejandra cuenta lo que María Patiño hizo tras llamarla "maleducada" en 'Sálvame': "Me llamó nueve veces"

Alejandra Rubio reacciona al enfado de su madre: "Que se posicione conmigo públicamente me emociona"

Alejandra Rubio, del conflicto con su tía: "Hoy por hoy no le veo solución"

A Alejandra Rubio se le acumulan los conflictos. Esta misma semana en 'Sálvame', y más concretamente María Patiño, acusaban a la hija de Terelu de ser una niña maleducada y hoy la pequeña de las Campos ha aclarado lo sucedido.

Al parecer, Alejandra se encontraba en un acto público en el que se encontraban distintos medios de comunicación, entre ellos un reportero de 'Sálvame'. La joven ha explicado que decidió no conectar con 'Sálvame' en directo cuando se lo pidieron porque, a parte de que trabaja para 'Viva la vida', no le parecía el momento teniendo en cuenta que en el plató se encontraba su tía Carmen.

Tras esta decisión, los colaboradores del programa encabezados por María Patiño tachaban a Alejandra Rubio de maleducada y soberbia: "Su abuela nunca habría actuado así". Hoy, Alejandra ha contado que esa misma noche recibió la llamada de María Patiño: "Yo no sabía lo que había pasado porque estaba en clase, María me empezó a llamar sin parar, me llamó nueve veces (...) Cuando salí de clase le devolví la llamada y me pidió perdón por lo que acababa de decir en 'Sálvame' de mí".

Esta misma mañana era la propia María Patiño la que reconocía en su programa, 'Socialité', que se había equivocado con Alejandra y que le había pedido disculpas a la hija de Terelu. ¿Acabará aquí el conflicto entre las dos colaboradoras?

Alejandra Rubio reacciona al brutal enfado de su madre

Alejandra Rubio ha reaccionado al monumental mosqueo que manifestó Terelu Campos en la tarde del sábado en 'Viva la vida'. Explotó contra Carmen Borrego alegando que estaba muy cansada y que iba a proteger a su hija contra todos los que quieran atacarla. Alejandra no tarda en responder, visiblemente emocionada por las palabras de su madre.

"Para mí, verla así es complicado. Ella siempre es prudente pero, cuando explotan es porque está muy cansada", reconoce la hija de Terelu. "Le di las gracias por cómo habló de mí, me hizo mucha ilusión. Que me apoye, para mí es importante. Sacó la cara por mí". Además, Alejandra reconoce que "la situación es complicada, pero espero que algún día se arregle. Primero tienen que hablar ellas, creo, son hermanas y tienen que arreglar cosas, y después hablaré yo".

Alejandra ha reconocido que se ha alegrado en cierta medida de la reacción de su madre porque, en sus propias palabras, "creía que ese momento no iba a llegar nunca". La joven ha reconocido que ha llegado a tener problemas con su madre por la actitud pacifista de su madre en el conflicto con su tía.

En Navidad nos sentaremos todos juntos y lo haremos por mi abuela

Para Alejandra, aunque reconoce que sigue queriendo a su tía, las cosas tienen difícil solución: "Si ella dice que quiere parar esto yo no lo veo por ningún lado, no creo que esto por el momento tenga solución (...) En Navidad nos sentaremos todos juntos si así tiene que ser por mi abuela, no nos vamos a matar ni nada por el estilo".

Así explotó Terelu Campos contra Carmen Borrego