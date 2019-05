Alejandro Albalá y Kike Calleja dieron dos versiones contradictorias de lo que le ocurrió al exconcursante de ‘GH DÚO’ con un exnovio de Sofía Suescun en la Feria de Sevilla. “Entré en una caseta y me encontré a un exnovio de Sofía que había hablado mal de mí. Me vino a saludar”, ha contado, y luego se marchó. Calleja no coincide con esta versión: “Ves a este chico, le dices cuatro cosas subidas de tono, hay un forcejeo y se tiene que meter Suso a separaros”.