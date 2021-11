"Esto que le ha pasado a Asraf me ha pasado a mi anteriormente", confiesa. Y es que Isa Pantoja insinuó que Alejandro Albalá no le daba un buen trato. Cuando éste se entero, decidió guardarse un as bajo la manga con el único fin de demostrar su inocencia. Mantuvo una conversación con Isa, la cual grabó con el teléfono móvil y en la cual Isa reconoce que se habría inventado esas graves acusaciones.