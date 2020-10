“Si no quiere saber nada de la familia , allá ella. Pero llega un momento que no tener un detalle ni un mensaje con tus hijos , hombre… reviento”. Así de contundente se ha mostrado Amador al hablar de Rocío, y añade que lleva once años sin tener relación ninguna con ella.

Además, Mohedano considera que no ve feliz a su sobrina: “Se lo noto en la cara, yo la conozco, o la conocía. Debe de estar pasándolo mal, pero es lo que hay”. Emma la pregunta si no haría un esfuerzo por no hablar mal de ella por amor a la Jurado y él dice que lo ha intentado tantas veces que llegó a aburrirse: “He perdido la esperanza, y mi familia también. Nos ignora totalmente, a sus hijos… no se entiende”.