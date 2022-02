Ana María Aldón se desmarca de los Ortega Mohedano y apoya a Rocío Carrasco

Ana María se moja, ¿apoya a Rocío Carrasco frente a su familia?

La mujer de Ortega Cano es tajante: "Una sentencia es una sentencia".

Ana María se pronuncia sobre la polémica llamada de José Antonio a 'Montealto'.

Las declaraciones de Rocío Carrasco en ‘Montealto’ pueden que supongan un antes y un después entre los Ortega Mohedano. Ana María Aldón se pronuncia al respecto en ‘Viva la vida’ y su opinión puede ocasionar un cisma familiar, pues se posiciona claramente a favor de la hija de Rocío Jurado y en contra de las declaraciones de su tío José Antonio Rodríguez, que protagonizó una tensa conversación con su sobrina.

Ana María Aldón se moja y opina sobre Rocío Carrasco

Emma García es clara a la hora de preguntar a Ana María Aldón, ¿has entendido a Rocío Carrasco? ¿Tú te crees la sentencia? “Si la familia no te aporta nada, sigue tu camino. No me hace falta que llame José Antonio para creer una sentencia. Una sentencia es una sentencia”, unas palabras que arrancan el aplauso tanto del público como de su compañera Isabel Rábago.

Ana María cuenta que Ortega Cano también vio el programa, aunque no juntos. ¿Qué pasó cuando José Antonio llamó? ¿Qué dijo Ortega Cano? “Yo no estaba a su lado porque lo vimos separados, pero se oían cosas”. ¿Llanto, enfado?, quiere saber la presentadora: “Quise taparme los oídos y tuve que quitar el sonido de la tele. Así fue”.

¿Está Ortega Cano de acuerdo con José Antonio, el portavoz de la familia? “Yo te digo que no, lo mismo me equivoco, no me gusta precipitarme”. Sus palabras hacen que Isabel Rábago tome la palabra y alabe la valentía de su compañera por hablar claro y desmarcarse del resto de la familia. “Ole por ella, pero estas declaraciones le van a traer consecuencias”.

¿Está Ana María coaccionada por su familia?

Mucho se habla de si existe cierta manipulación en la familia y, una vez más, Ana María responde tajante: “Yo no me siento coaccionada por nadie. Ni yo ni en mi casa vivo coacción por parte de nadie”. Ortega Cano está coaccionado, según Rocío Carrasco, le recuerda Emma: “Yo no he vivido nunca una llamada de teléfono de coacción con ningún miembros de mi núcleo familiar. Conozco perfectamente a Gloria Camila y sé que no se deja coaccionar”.

Ana María habla de la salida de Ortega cano de Montealto

Estos días se ha hablado también de la polémica salida de Ortega Cano y sus hijos de la casa de la Moraleja. Ana María se pronuncia: “Yo le pregunté cómo había llevado la salida de allí y me dijo que sintió en su momento mucha pena y que sintió miedo a la soledad, de verse tan solo. Él no me ha dicho que le echaron de allí. Que quizás sintió presión, puede ser”. "No sé quién le ha dado esa versión a Gloria. Quizás su padre, no lo sé", añade.

Lo que opina Ortega Cano de la llamada de José Antonio