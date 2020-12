Ana María Aldón y Diego Arrabal protagonizan un duro enfrentamiento: "Has dicho que hay fotos mías con otro hombre"

Esta semana se ha hablado mucho sobre una posible crisis entre Ana María Aldón , la nueva colaboradora de 'Viva la vida', y su marido Ortega Cano. Ana María ha llegado hoy visiblemente enfadada ya no solo por los constantes rumores, si no por un conflicto que ha tenido con el paparazzi Diego Arrabal .

Ana María responde a los rumores de crisis en su matrimonio

"No sé de dónde se saca esa información porque no es para nada cierta (…) La revista que ha publicado eso nos podría haber llamado para confirmar la noticia, no existe ninguna crisis entre mi marido y yo (…) Ahora mismo mi marido y yo estamos en uno de nuestros mejores momentos (…) No es cierto que haya habido desacuerdo entre José y yo porque yo esté trabajando aquí".