Ana María Aldón da la cara tras su polémica entrevista y hace frente a las críticas

Ana María Aldón aclara todos los titulares que dio en su polémica entrevista.

La mujer de Ortega Cano hace frente a las críticas por atacar a su familia política.

Sigue en directo TELECINCO.

La semana pasada, Ana María Aldón protagonizó en 'Viva la vida' un tenso enfrentamiento con Conchi Ortega, hermana de su marido. Pocos días después decidió destapar la mala relación que tiene con su familia política en una entrevista y ahora, la mujer de Ortega Cano habla para aclarar algunos de los titulares que dio y para contar cómo le ha sentado a su marido todo lo que ha desvelado.

Tensión entre Ana maría Aldón al llegar a 'Viva la vida'

Al inicio del programa, Emma García y los colaboradores del programa se mostraban decepcionados con Ana María por haber abandonado el pasado sábado el programa para, días después, dar una exclusiva hablando de esos supuestos asuntos que ella quería dejar atrás. De hecho, la presentadora ha manifestado haberse sentido incómoda con el recibimiento de Aldón.

¿Cómo le sentó a Ortega Cano la entrevista de Ana María Aldón?

Cuando Emma le pregunta a Ana María cómo le han sentado a su marido sus palabras, ella desvía el tema y se pregunta cómo se ha sentido ella. La presentadora insiste, no entiende que la colaboradora no haya querido llegar tan lejos en el programa y que lo haya hecho en otro medio de comunicación con titulares tan contundentes: "Permiso no he pedido a nadie, pero sí le dije lo que iba a hacer".

"Él me apoyó a la hora de hacer la entrevista, en la que se iban a tratar tres temas, pero ya sabéis cómo funcionan estas cosas, que hay temas que interesan más. Te dije que esperaba una defensa de mi marido y no aparece. Ya creía que era el momento de defenderme y hacerlo de esta manera. Sé que los titulares no le sentaran bien, a mí también me impactaron, el que más me afectó fue el de 'me he sentido menospreciada por mi marido'. Me preguntaron si me había sentido no recuerdo la palabra y dije que no, pero que quizás menospreciada en un momento concreto porque merecía algo más de valor".

Ana María pidió a su marido que leyera la entrevista al completo y, si no la ha entendido cuanto menos "me ha respetado". Tras esto, la colaboradora aclara que no hay crisis en su matrimonio, que está fuerte y que lo único que ha hecho es hablar de cómo se ha sentido en un momento dado: "Al principio, los titulares no cayeron bien. Cuando leyó la entrevista hablamos, a él no le pareció bien y me mostró su desacuerdo. Le pregunté si le había ofendido a él y me dijo que no, pero que era una entrevista dura". Aldón se ve en la necesidad de aclarar algunos de los puntos de su entrevista.

"Yo cuando digo eso de la familia, no me refiero a toda la familia, ni nunca he nombrado a Conchi. Siempre he dicho que, cuando salió todo eso de la prueba de paternidad, mi marido nunca ha dudado de mí. Él sabe muy bien de qué parte de la familia hablo. No quiero saber si han tenido discusión o no, no me interesa. No sé si ha discutido con su hermana". Además, insiste en que ha estado muchos años callada y que, tras no tener la reacción que esperaba por parte del extorero, ha decidido hablar. Dice, además, que no hay crisis, pero a Emma le cuesta creerlo.

Ana María Aldón se enfrenta a Diego Arrabal

Ana María le ha preguntado a Diego Arrabal si se ratifica en sus afirmaciones sobre ella, que cuenta intimidades sobre su matrimonio con Ortega Cano (y da entender que están en crisis). A ella le molesta que él, la semana pasada, le pidiera perdón por el desencuentro que tuvieron en el plató y hoy volviera a decir lo mismo, lo que enfada al paparazzi: "No te vas a reír de mí".

Tras esto, el resto de colaboradores añaden más información al respecto para intentar acarar si es cierto eso de que Ana maría ha contado capítulos privados sobre su matrimonio.

Isabel Rábago no entiende las contradicciones de Ana maría Aldón

Después de dar las explicaciones pertinentes, Isabel Rábago ha tomado la palabra y ha manifestado su confusión ante lo que considera que son contradicciones por parte de Ana María.

¿Se arrepiente Ana María de haber concedido esta entrevista?