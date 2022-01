Ana María Aldón se rompe por las constantes críticas que recibe: "Me machacan mucho"

“Me emociona ver los orígenes de mi marido (sus padres eran fruteros) y me emociono por la cantidad de ataques que recibo, que me llaman verdulera o frutera en tono despectivo. Me machacan mucho por las redes y por eso me parece bonito que se rescate el pasado de una persona que ha sido de una familia humilde”, explicaba al borde del llanto.