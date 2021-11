Ana María Aldón, sobre la boda de Michu y José Fernando: "La familia no está de acuerdo para nada"

Michu y José Fernando se casarán en Chipiona el verano del 2022. Así lo ha comunicado ella misma recientemente en una entrevista a la revista ‘Diez Minutos’. Esta noticia de la boda ha pillado a muchos por sorpresa, pero no a José Ortega Cano , supuestamente, quien ya era conocedor de las intenciones de la pareja. ¿Qué opina al respecto Ana María Aldón ?

La mujer de Ortega Cano se pronuncia en ‘Viva la vida’: “La familia no está de acuerdo para nada ni con la exclusiva ni con los titulares que salen en la exclusiva. Dice ‘queremos casarnos en Chipiona por tradición familiar’, ¿quién de la familia se ha casado allí?”. Esto hace ver que no han sentado bien ni las fotos ni el texto de la entrevista.

Kiko Matamoros cree que los titulares que da Michu son oportunistas , algo con lo que Ana María Aldón, y dice ser desconocedora de esta noticia porque nunca se había hablado de ello: “¿Qué boda? Si hay una persona que no se sabe cuándo va a salir…” (José Fer aún se encuentra en tratamiento ). “Si es que la situación impide hasta la cercanía física”, explica la colaboradora.

Pero ¿qué razones han llevado a Michu a decir todo esto? “Ella es libre de hacerlo, y otra cosa es que parezca bien o no. pero yo creo que hay cosas que debe ser consecuente con lo que hace, con la niña, en este caso, cómo la muestras… Hay cosas que no son necesarias. Respecto a la casa que dicen que hemos visto todos, no existe”, añade.