Ana María Aldón sufrió un infierno junto a su padre.

Visitamos los orígenes de la mujer de Ortega Cano.

'Viva la vida' viaja hasta Sanlúcar de Barrameda para conocer los orígenes de Ana María Aldón y descubrir cómo era la vida de la mujer de José Ortega Cano antes de que conociera al torero. Es la pequeña de seis hermanos (tres hombres y tres mujeres) y hablamos con algunos de ellos pero, ¿de qué trabajaba Ana María? ¿Tuvo muchas parejas? ¿Cómo vivió la pesadilla familiar que marcó tanto a ella como a sus hermanos y su madre? Tras hacer balance de todo, Ana María se rompe al recordar a su padre y lo mal que lo pasaron por su culpa.

Los orígenes de Ana María Aldón: así era su vida antes de conocer a Ortega Cano

Ana María regentaba una tienda de alimentación donde no solo se vendía fruta (como siempre se ha apuntado). Celia Aldón, hermana de la colaboradora, recuerda lo piña que eran y lo dicharachera que era la mujer de Ortega Cano. Cuenta, además, que en una ocasión se metió en una pelea por defender a su hermano. Nos dice también que Ana María era muy ligona y que rompió algún que otro corazón.

Los que fueran sus vecinos recuerdan a Ana María con ternura y 'vivaracha' y 'simpática' son algunos de los adjetivos que le ponen. En su casa de origen, Carmen Aldón comparte con nosotros algunas anécdotas de Ana María, al igual que su prima Mari Tere, que la describe como una mujer con ansias de libertad. Cuando alguien tacha a Ana María de ser una aprovechada, se ponen serias, porque era muy trabajadora y ha trabajado de todo por sacar a su familia adelante.

En 'Supervivientes', Ana María habló de su padre y de la violencia física que vivieron en casa. Ante esto, sus familiares cuentan que nuestra colaboradora se enfrentaba muchas veces a su padre para defender a su madre de los golpes. Fermín también ha querido hablar para las cámaras. Con este hermano ha tenido siempre un vínculo muy especial.

Ana María recuerda los peores momentos de su vida y a su padre

Después de hacer un repaso por el pasado de la colaboradora, Ana María se enfrenta a la sala de los espejos, donde echa a vista atrás para hacer balance de todo lo que ha vivido. Una vida llena de lucha, coraje y una triste depresión que sufrió a raíz de verse expuesta en los medios de comunicación mientras Ortega Cano estaba cumpliendo condena en la cárcel.

Además, recuerda que su infancia "fue muy dura". En esta sala, Ana María ha recordado a su padre, lo duro que fue con ellos y lo mal que trató a su madre. Lamenta parecerse físicamente a él: "No he querido nunca pensar que me puedo parecer a mi padre, no quiero. Ojalá me pareciera a mi madre, es todo corazón". No puede evitar emocionarse al hacer este balance: "Está temblando, ha sido muy sincera y generosa", dice Emma García al respecto.

Ana María Aldón, contra las cuerdas

La semana pasada, Ana María Aldón se vio en la obligación de aclarar si actualmente toma una medicación o no, y esto no ha hecho más que generar más críticas, sobre todo en redes sociales, ante las que responde: "Me importan tres pimientos lo que escriban. Esos comentarios que son tan poco útiles me dan igual, lo que no tolero son las faltas de respeto".