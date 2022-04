Conocimos a Ana María Aldón con una melena larga y oscura y, antes de ir a 'Supervivientes' , poco cambio vimos en su estilismo. La mujer de Ortega Cano se cortó el pelo y lo tiñó de un color claro pero todo cambió cuando se rapó la cabeza en Honduras . Esto no fue más que el comienzo de un cambio radical tras otro.

Ana María Aldón es la reina de los peinados y siempre nos sorprende con diversos looks. Que si pelo rosa, que si ahora lo tiño de azul, que si ahora me lo dejo más largo por un lado que por el otro, que si ahora me hago un tupé... y lo cierto es que, para ser sinceros, ¡todos le quedan de maravilla!