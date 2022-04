Su nombre es Fran Rioja, es sobrino nieto de José Ortega Cano y nieto de Conchi Ortega . Viene a ‘Viva la vida’ para defender a su familia y atacar duramente a Ana María Aldón , a quien tacha de mentirosa y manipuladora . Durante su charla con Emma García , no duda en argumentar por qué piensa todo esto sobre la mujer del extorero.

Según Fran, Ana María “se estaba quedando sin temas de los que hablar” y por eso decide dar las exclusivas tan polémicas que da . "Esto le viene de p* madre y lo que quiere es separarse de mi tío", asegura, para después añadir que, de las dos veces que ha ido a casa de su tío, ella no ha salido a saludarle ninguna. Pero ¿cómo define el joven a Ana María?

Fran lo tiene claro, su propósito es defender a su abuela Conchi, a quien asegura ver sufrir mucho por culpa de Ana María: "Hay que escuchar a la otra parte. Yo creo que Ana María está buscando la fama del momento. Yo la he escuchado decir que no quería salir en televisión y ahora está haciendo todo lo contrario. Ella puede hacer lo que quiera, pero no meterse con mi abuela sin ton ni son. Es una persona mayor que solo ha hecho trabajar y cuidar de sus hermanos y a cuento de qué dice que estuvo a punto de quitarse la vida, es un tema serio".