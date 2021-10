Al descubierto la gran traición de Anabel Pantoja a su primo: "En ese momento Kiko Rivera empezó a dudar de ella"

Según Kiko Matamoros, Anabel Pantoja habría estado enturbiando la relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera por detrás

Es la noticia del día. Kiko Matamoros avisaba al inicio de 'Viva la vida': "Tengo en mi poder una información que va a hacer tambalear los cimientos de Cantora y muy especialmente todo lo relacionado con la imagen pública de Anabel Pantoja".

Era precisamente Anabel quien anoche mismo confesaba en una conexión con 'Sábado deluxe' que la relación con su primo, Kiko Rivera, no atraviesa por su mejor momento: "Ni siquiera me ha felicitado por la boda, le llamé y no me ha devuelto la llamada".

Hoy, Kiko Matamoros ha desvelado lo que ocurrió en Cantora la noche en la que Kiko se reencontró con su madre tras la muerte de su abuela Doña Ana pero, ¿qué pudo pasar en Cantora tan grave como para que los primos vuelvan a no hablarse?

El miércoles por la tarde Kiko Rivera abandonaba La Graciosa para poner rumbo a Cantora en compañía de su hermana, de Anabel Pantoja y de Raquel Bollo. Tras la visita a la finca de Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Irene Rosales deciden tomar una tajante decisión: no asistir a la boda de Anabel Pantoja.

Esta tarde hemos podido saber que Anabel Pantoja habría estado enturbiando la relación entre Kiko Rivera y su madre. Estas han sido las palabras de Kiko Matamoros:

"Kiko Rivera recibe un mensaje por parte de Anabel Pantoja en el que le dice que no vaya a Cantora porque no va a ser bien recibido, algo que supuestamente le habría dicho por teléfono Isabel Pantoja a su sobrina (...) Tras eso es Raquel Bollo la que le hace cambiar de idea a Kiko Rivera diciéndole que lo mejor que puede hacer es interesarse por su madre, le abran o no la puerta (...) La reacción de Anabel Pantoja en ese momento hizo comenzar a dudar a Kiko Rivera preguntándose si Anabel le había dicho toda la verdad".

Tal y como explica Matamoros, Anabel no habría sido sincera con su primo: "Le dijo que había hablado por teléfono con Isabel Pantoja y que le había dicho dos cosas, primero que siguiera adelante con la boda y segundo que por Cantora no pasara porque no iba a ser bien recibido, algo que Kiko comprobó en primera persona no era cierto".

Así fue el reencuentro entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Pero Kiko Matamoros ha seguido relatando la información de la que dispone: "Cuando Kiko Rivera se reencontró con su madre se produjo una escena llena de amor, besos y abrazos que ambos estaban deseando vivir, los dos se pusieron a llorar". Tal y como explica Kiko Matamoros, Isabel le dijo a Kiko unas palabras que habrían supuesto el desencadenante de la ruptura con su prima Anabel: "No sabes las ganas y el tiempo que llevo deseando y pidiendo esto".

Matamoros asegura que con estas palabras Kiko Rivera habría entendido que su prima Anabel no había tenido un comportamiento limpio con él, puesto que la idea que la prima le transmitía en todo momento "era que en Cantora no iba a ser bien recibido".

Isabel Pantoja se habría mostrado cercana con su hijo, algo que Kiko no esperaba. Según Matamoros estas fueron las palabras de la tonadillera al DJ: "Soy tu madre y nunca he dejado de quererte, pase lo que pase así va a ser toda la vida, nos podemos haber equivocado todos pero tenemos que sentarnos a hablar y solucionar esto".

