Andrea habla de su verdadera relación con Ismael: "No quería ni que fuera a la fiesta de empresa"

Andrea ha llegado muy sensible a ‘Viva la vida’. Su paso por ‘La isla de las tentaciones’ ha sido muy polémico y ahora tiene que hacer frente a todas las críticas que ha recibido por haber iniciado una relación con Óscar mientras Ismael veía todo lo que estaba haciendo.

Habla de cómo era su verdadera relación con Ismael y destapa los celos que él tenían continuamente, lo que hizo que ella viviera reprimida durante la relación: “Me he reprimido mucho, él no quería ni que fuera a la fiesta de empresa con mis compañeras, no le gustaba mucho que le gustaba con mi mejor amiga”, confiesa.