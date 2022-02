Antonio Quilez, periodista amigo de Rocío Jurado, fue agredido por Antonio David: "Me agarró del cuello"

"En aquellos tiempos los periodistas entrábamos en el camerino de Rocío después de los conciertos para hacerle fotos con los invitados que vips que habían ido a verla cantar (...) Cuando estábamos esperando a que Amador Mohedano nos diera el ok para pasar a ver a Rocío llegaron Rocío Carrasco, su prima Chayo y un chico al que en ese momento aún no conocíamos".

"Se vino hacia mí hecho una furia y me agarró del cuello diciéndome que yo no sabía quién era él, que me largara inmediatamente de allí, me rompió la camisa y me hizo un moratón".