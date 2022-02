Si nada más entrar en 'La casa de los secretos', Isa Pantoja confesó que no invitaría a su hermano a su boda con Asraf, ahora se reafirma. Considera que no lo ve oportuno y se mantiene firme. Es consciente de que la relación que tienen ahora no es buena y no sería apropiado invitarle. Pero ¿y fuera de la boda? ¿Le gustaría solucionar las cosas con él?