Sin duda alguna, lo que más ha molestado a la mujer de Ortega Cano de lo que dijo Rocío fue que ella no ha cometido ningún acto delictivo. Y es que la Carrasco respondió así porque, recordemos, José dijo en 'Viva la vida' la semana pasada que Rocío había sido "una niña muy irregular" , a lo que ella respondió que quizás sí, pero que ella "no bebo y cojo coches" .

Todo ha cambiado. Si la semana pasada, Ana María mostró una lanza a favor de Rocío, desmarcándose de la familia de su marido , ahora se muestra al lado de Ortega para defenderle. Ella asegura que no vio el programa de la noche del viernes y que desconocía todo lo que dijo: "Hasta la primera hora, por a forma en que me habló, sé que él sí lo vio. Notaba tristeza ".

Califica las palabras de Rocío como "horrorosas" y "lo que más me ha impactado es que mi marido está juzgado y cumplió lo que tenía que cumplir. He sufrido esa etapa a su lado y me duele especialmente. que nadie tena que recordárselo o utilice esa etapa ara hacer mas daño. Si tienes algo que decir, dilo, pero se está refiriendo a ora etapa que no tiene que ver con lo que estás contando".