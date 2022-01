Ana María Aldón cuenta cómo fue la apertura de las cajas de Rocío Jurado: "Gloria estaba muy emocionada"

Ana María le ha contado a Emma García que llegaron hasta la vivienda 14 cajas, un carrito de la compra "abierto", dos sombrereras y tres lienzos : "Aún no hemos visto todo el contenido porque no nos ha dado tiempo, me dio pena que uno de los tres lienzos llegó en mal estado , cuarteado".

Ana ha explicado que Gloria Camila estaba presente y vivió con especial emoción y entusiasmo la apertura de las cajas: "Llegó la furgoneta y entró dentro de casa, las cajas se bajaron en nuestra casa, no en la calle". La colaboradora de 'Viva la vida' ha contado también que por el momento no han utilizado ninguno de los objetos pero que ella sí que se probó con diversión uno de los trajes de su marido: "Es un traje de corto que me encantó, ese me lo pongo yo en la próxima feria".