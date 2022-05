Durante un vídeo en el que Asraf decía que Kiko era " asqueroso como persona, no tiene dos dedos de frente o es un fantasma " , el cantante llega a decir "Fantasma eres tú, cabrón . ¿Que no tengo frente? Si tengo una calma que me llega hasta aquí", comienza a decir.

"En lo referido a lo de su familia, le pedí disculpas y él me los aceptó. No sé a qué viene eso ahora. El que falta el respeto a su familia es él mismo, a su hermana, a su madre, etc.", son las palabras de Asraf tras descubrir lo que Kiko dijo de él. "Una vez más, no reconoce los errores que comete. A mí me ha hecho daño", añade.