Inédito | Las reacciones de los chicos al ver lo que hacen sus parejas en 'La isla de las tentaciones': "Por ahí no paso"

En este primer avance podemos ver a Christofer reaccionando a un vídeo en el que ve cómo está viviendo Fani , su pareja , esta experiencia: “Por ahí no paso”, dirá al visionar las imágenes. “Creo que me ha fallado como pareja porque está haciendo cosas que no son normales, nunca pensé que esto pasaría”, dice visiblemente afectado.

Gonzalo y Álex han decidido, cada uno por su cuenta, ver las imágenes de sus parejas en privado. Es decir, sus compañeros no son testigos de lo que está pasando. Gonzalo admite que, al parecer, Susana "ya tiene un claro favorito" mientras que Álex se llega a derrumbar: "Tengo mucho miedo a que me falle", dice sobre Fiama.

Ismael, muy dolido con Andrea

Por su parte, Ismael se ha mostrado muy decepcionado al ver las imágenes de Andrea en el reality. Lo que ve no le hará ninguna gracia y llegará a confesar que no entiende lo que está pasando: "Creo que no me echa nada en falta y eso es lo que me preocupaba".