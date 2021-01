Rafael Amargo entra en directo hecho una furia y desmiente a una de sus artistas que le acusa de no pagarle

Pese a las palabras de Rafael, Irene no se ha retractado de ni una de sus palabras e incluso le ha echado en cara que no le haya pagado en sesenta días de actuaciones que lleva la compañía: “Te he dicho que te pagaría cuando sacara el dinero de la taquilla”, le contestaba el bailaor visiblemente dolido: "Me duele lo que estás haciendo porque te consideraba mi amiga, te di trabajo incluso teniendo un brazo roto porque sabía que te hacía mucha falta".