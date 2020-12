Carmen Borrego contesta a Terelu tras el encontronazo con Alejandra Rubio y se enfrenta a Diego Arrabal

Carmen Borrego no tardó en reaccionar y mandó durante el directo un mensaje a su hermana reprochándole sus palabras. Carmen le echó en cara a Terelu que ella siguiera manteniendo buena relación con Diego Arrabal pese a que ella ha tenido problemas con el paparazzi.

Hoy, en 'Viva la vida', Carmen Borrego ha respondido a su hermana y, aunque no le gustaron las palabras de su hermana en directo, ha sacado la cara por ella para demostrar que siguen siendo una piña pese a las polémicas.

Además, hoy la pequeña de las Campos ha reconocido que no le hizo ninguna gracia que su hermana leyese públicamente el mensaje que le había mandado: "Yo no habría leído un mensaje suyo" .

Carmen ha explicado por primera vez que si ella se reconcilió con Jorge Javier pese a las críticas de todos sus compañeros fue porque entre el presentador y su madre ya había habido un acercamiento: "Si ellos no se hubieran arreglado yo no me habría acercado a Jorge Javier".