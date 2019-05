Carmen Borrego, sobre el tartazo de Payasín: “Me quise morir, lo recuerdo y me entran ganas de llorar”

Carmen Borrego ha explicado a Emma García lo que sintió cuando Payasín le dio el tartazo en la cara durante 'Sálvame Okupa': “Me quise morir. Lo recuerdo y me entran ganas de llorar porque no entendí nada”. Dice que no lo comprendió porque, antes de entrar en la casa, entregó a la organización del programa un certificado médico en el que se explicaba que entraba “con limitaciones”. Esperaba que esto se tuviera en cuenta y que, además, se hiciera público para que nadie pensara que dejaba de hacer las cosas sin razón.