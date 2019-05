Carmen Borrego confiesa que dejó 'Sálvame' por las críticas de sus compañeros: "Cuando veo a mis hijos sufrir no está pagado"

Emma García se ha sentado frente a frente junto a su invitada. Carmen Borrego reconoce que no hizo un buen concurso cuando participó en ‘Sálvame Okupa’ pero ¿cómo ha vivido el momento en el que Payasín le lanzó una tarta? ¿Qué ha pensado respecto a todo lo que ha sucedido después (tanto ella como su hermana Terelu han decidido abandonar ‘Sálvame’)?

“Antes de criticar uno debe hacer acto de conciencia", confiesa Carmen. Reconoce los errores que ha cometido en el reality y que ha reflexionado sobre sus acciones: “Me he replanteado mi vida profesional en todos los aspectos” pero no se arrepiente de todo lo que ha hecho en televisión. ¿Entonces por qué se va de ‘Sálvame’? Pues porque hay veces que las cosas que suceden o se viven afectan a otras personas cercanas a ella, admite.

Carmen confiesa que ha pasado por varias etapas, desde la indignación hasta la pena: “Cuando salgo, salgo hecha una colilla, sin entenderme ni a mí misma. Cuando entré no estaba bien”. Añade que por esto decidió dejar el programa, porque “hay que ser honrado y yo ya no estaba aportando nada”. Además, dice haberse sentido mal por las críticas recibidas por sus compañeros: "Cuando veo a mis hijos sufrir no está pagado con nada".