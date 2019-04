Terelu le ha dicho a Kiko Hernández que abandona 'Sálvame' para siempre

Terelu ha regresado a ‘Sálvame’ tras el tartazo a su hermana, y no ha querido ver las imágenes, “creo que estoy en mi derecho en ver lo que considere”, ha asegurado. ¿Pero por qué no las quiere ver? “Porque no quiero ver algo que me pueda hacer daño”, le ha explicado a Kiko Hernández, según la colaboradora tiene muchos años, tiene mucho recorrido profesional por detrás, y ahora está en un momento en el que quiere evitar sufrir si está en su mano.