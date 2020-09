Primicia| Terelu Campos confirma la existencia de su hermano secreto: "Su decisión fue la de no ser público"

Como era de esperar, Antonio David reaccionaba mal a las declaraciones de Borrego y como contraataque mencionaba algo que dejaba a los colaboradores de 'Sálvame' helados: "Habla del hermano que tienes en Málaga" . Rápidamente los equipos de investigación de los programas de Telecinco se ponían a investigar qué había de cierto en las palabras del ex Guardia Civil , pero ha sido en 'Viva la vida' donde Terelu Campos de primera mano ha confirmado la noticia.

Terelu, preguntada por Emma García, ha reconocido que es cierto, que existe un hermano, pero que no es secreto si no anónimo: "Hay que respetar a las personas que no pertenecen a este mundo".