Carmen Borrego responde a Terelu: "Debería haber sacado la cara por mí".

Emma García se posiciona del lado de Terelu: "Has sido injusta con ella".

La presentadora estalla contra Carmen Borrego: "No te pongas de víctima".

Carmen Borrego da la cara en ‘Viva la vida’ tras su comentada entrevista en ‘Lecturas’. La colaboradora explica los motivos que le llevaron a hablar tan abiertamente de su familia y de ella misma y se enfrenta a las palabras de su hermana Terelu, que no aprueba estas declaraciones.

Terelu manifestó su malestar con respecto a su hermana y le lanzó una pullita: “La familia es lo primero, siempre”, dijo respondiendo a los malos comentarios que Carmen tuvo hacia ella y hacia su hija, Alejandra Rubio. Carmen se pronuncia al respecto.

"En el tema de mi hermana, ella está hablando de una cosa y yo hablo de otra. Cuando se está diciendo de mí lo más grande, que soy mala madre, que se me ha quitado a mis hijos, que soy adicta... es cuando yo toco fondo. Mi hermana me llama y yo no me puedo mover de la cama".

Carmen insiste en que Terelu es consciente de lo mal que lo ha pasado y que tenía que haberla defendido: "Entiendo que su silencio me puede beneficiar, pero yo me siento sola. Cuando la oigo hablar ayer soy consciente de que no sabia lo que habían dicho de mí, yo creo que debería haber sacado la cara y decir mi hermana no es así. Ante eso es lo que yo reclamo que ella de un paso al frente y me defienda".

Emma García se moja: "Has sido injusta con tu hermana"

Emma García discrepa ante esta explicación y Carmen se ve en la obligación de aclarar sus propias palabras y las que dijo en la entrevista. Por su parte, Alejandra interviene y comenta que a ella le han sentado muy mal algunos actos de su tía y que, a diferencia de ella, no las piensa contar públicamente. Además, considera que su tía no ha sido justa con Terelu: "Tienes que ser consecuente con lo que haces". Finalmente, la presentadora ha terminado mojándose respecto a este asunto:

"No te entiendo (...). Has sido muy injusta con tu hermana", ha sido sus palabras, mostrándose así públicamente del lado de Terelu. Pero hay más: "Te enfadas porque quieres, Carmen. Qué mal llevas cuando no estamos de acuerdo contigo, y te lo decimos con cariño. Lo llevas muy mal. No te pongas de víctima, no me parece. No digas que vamos todos contra ti. das una entrevista y estamos opinando. Te pones a la defensiva con todos. Suelo tener paciencia pero llega un momento que me toca las narices".

El cara a cara entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio

Al igual que su madre, Alejandra Rubio también se muestra molesta con la entrevista de su tía. En un desagradable cara a cara, Alejandra le ha dicho todo lo que piensa: “Me ha sentado muy mal y ella lo sabe. Me parece innecesario”.